В праздники в Ростове будет курсировать новогодний трамвай

Поездка на праздничном трамвае и встреча с Дедом Морозом: новогодние акции готовят для ростовчан.

Источник: Комсомольская правда

В праздники в Ростове-на-Дону будет курсировать новогодний трамвай, а также устроят акцию «Остановка с Дедом Морозом», рассказали в городском управлении культуры.

При этом локации пока неизвестны, сообщили «КП — Ростов-на-Дону». Места проведения акций уточнят на следующей неделе.

Напомним, в 2025 году в донской столице не планируют массовые гуляния на Новый год и Рождество. Решение связано с указом, действующим с августа 2024 года. Документ ограничивает проведение любых мероприятий с одновременным участием более 50 человек.

Праздничное настроение этой зимой будут создавать учреждения культуры — театры, филармонии и библиотеки готовят камерные программы.

