В праздники в Ростове будет курсировать новогодний трамвай

В праздники в Ростове-на-Дону будет курсировать новогодний трамвай, а также устроят акцию «Остановка с Дедом Морозом», рассказали в городском управлении культуры.
При этом локации пока неизвестны, сообщили «КП — Ростов-на-Дону». Места проведения акций уточнят на следующей неделе.
Напомним, в 2025 году в донской столице не планируют массовые гуляния на Новый год и Рождество. Решение связано с указом, действующим с августа 2024 года. Документ ограничивает проведение любых мероприятий с одновременным участием более 50 человек.
Праздничное настроение этой зимой будут создавать учреждения культуры — театры, филармонии и библиотеки готовят камерные программы.
