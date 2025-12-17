Молодежь начала экономить на свиданиях

Отмечается, что молодое поколение все чаще выбирает доступные свидания — так называемый affordating. Вместо походов в рестораны популярностью пользуется такой досуг, как прогулки, употребление кофе навынос или совместный просмотр фильмов дома. Чувства теперь измеряются вниманием и честностью, а не стоимостью подарков.