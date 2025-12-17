Ричмонд
Молодежь начала экономить на свиданиях

Молодое поколение предпочитает беречь материальные средства и выбирает наименее затратные варианты совместного досуга.

Источник: Аргументы и факты

Зумеры начали экономить на свиданиях, предпочитая простые и душевные форматы встреч дорогим ужинам. Об этом рассказали эксперты в беседе с «Лентой.ру».

Отмечается, что молодое поколение все чаще выбирает доступные свидания — так называемый affordating. Вместо походов в рестораны популярностью пользуется такой досуг, как прогулки, употребление кофе навынос или совместный просмотр фильмов дома. Чувства теперь измеряются вниманием и честностью, а не стоимостью подарков.

Специалисты связывают этот тренд с финансовой осмотрительностью зумеров, вызванной ростом цен, нестабильностью на рынке труда и высокой арендной платой. Пандемия также заставила многих пересмотреть жизненные ценности. Скромные свидания стали новой нормой, отражающей осознанность, а не бедность.

Девушки часто относятся с подозрением к шикарным ухаживаниям, видя в них возможную манипуляцию. Большее значение теперь имеют уважение к границам, искренний интерес и эмоциональный комфорт. Пафос и демонстрация статуса воспринимаются как фальшь.

По мнению экспертов, за трендом стоит целая философия, основанная на ценностях устойчивости, справедливости и равноправия. Идея о том, что мужчина всегда должен платить, устарела для поколения, которое отвергает патриархальные модели отношений.

Ранее психолог Екатерина Каталина объяснила, почему зумеры выбирают путешествия в одиночку.