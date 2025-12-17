Ричмонд
ФИФА выплатит рекордные $50 млн победителю футбольного ЧМ-2026

Общая сумма призовых для участников чемпионата составит $727 млн.

Источник: Аргументы и факты

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил выплаты участникам чемпионата мира (ЧМ) 2026 года призовых в размере $727 млн, что стало рекордной суммой.

В пресс-службе ФИФА сообщили, что победитель турнира получит $50 млн, серебряный призер — $33 млн, бронзовый — $29 млн. Сборным, занявшим последние, 33−48-е места, будут переведены по $9 млн. Занявшие с пятого по восьмое места команды получат $19 млн, с девятого по 16‑е — $15 млн, с 17 по 32‑е места — $11 млн.

Кроме того, каждая команда, прошедшая квалификацию, получит $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке.

Отметим, сумма призовых на предстоящем турнире будет на 50 процентов больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре — тогда в общей сложности они составили $440 млн.

Напомним, в ЧМ-2026 впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось, что на церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне президент США Дональд Трамп неожиданно начал танцевать под живое исполнение своей любимой композиции Y.M.C.A.

