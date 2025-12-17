«Мисс Финляндию» Сару Дзафце лишили титула за расистское фото в соцсети

Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Сару Дзафце лишили титула. Об этом сообщает BBC News.
Причиной скандала стала фотография, которую она разместила в социальных сетях. На снимке королева красоты оттягивала пальцами уголки глаз, чтобы они выглядели узкими, и подписала его фразой «ем с китайцами».
В Японии, Южной Корее и Китае пост «Мисс Финляндия» был воспринят как расистский. Сара пыталась оправдаться, утверждая, что сделала этот жест из-за головной боли. В итоге она и организаторы конкурса принесли извинения, но скандал не утих. Даже премьер-министр Финляндии прокомментировал ситуацию, назвав поступок Сары Дзафце бездумным и глупым.
В конечном итоге организаторы конкурса «Мисс Финляндия» решили лишить девушку титула.
— Когда на человека возложена роль национального и международного представителя, его действия и ответственность неразделимы, — говорится в заявлении, которое приводит BBC.
Похожий случай в России произошел в начале декабря. Журналистку «Москвы 24» уволили из-за видео в ее личном Telegram-канале с комментарием о самолете Москва — Пхукет, который 3 декабря подал сигнал бедствия. Редактор оперативного отдела Евгения Оболашвили, комментируя новости о сигнале бедствия, который подал самолет, говорит, что хочет «поработать как надо», поэтому хотела бы, чтобы «был фарш».