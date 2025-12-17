Существование подповерхностного водного океана на Титане поставили под сомнение

Проведенные исследователями расчеты показали, что недра Титана рассеивают значительно больше энергии и слабее деформируются, чем на то указывали первоначальные оценки специалистов НАСА. Это исключает возможность существования подповерхностного океана на этой луне Сатурна и говорит о наличии в ее недрах прослойки из относительно мягкого подтаявшего льда с экзотическими свойствами. Его изучение станет одной из задач миссии Dragonfly, которая отправлена к Титану в июле 2028 года, подытожил Жорно.