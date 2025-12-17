Ученые ФРГ выяснили, что кофе сильнее всего улучшает настроение по утрам

Употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков связано с усилением положительных эмоций, особенно в утренние часы. К такому выводу пришли исследователи из Билефельдского университета в Германии, передает «Газета.Ru».
Ученые изучили влияние кофеина на эмоциональное состояние людей в повседневной жизни, а не в лабораторных условиях. В исследовании участвовали более 230 человек в возрасте от 18 до 29 лет. В течение нескольких недель они несколько раз в день сообщали о потреблении кофеина и оценивали уровень положительных и отрицательных эмоций.
Анализ данных показал устойчивую связь между приемом кофеина и ростом позитивных чувств, таких как энтузиазм, радость и удовлетворенность. Наиболее выраженным этот эффект был в первые 2,5 часа после пробуждения. Исследователи объясняют это борьбой с «сонной инерцией» — кофеин блокирует действие вызывающего сонливость аденозина.
Влияние на негативные эмоции, такие как грусть и тревога, оказалось менее однозначным и не зависело от времени суток. Эффект кофеина был заметнее у людей, испытывающих усталость. В социальной обстановке, например в компании других людей, связь между кофеином и улучшением настроения ослабевала, вероятно, из-за того, что общение само по себе повышает эмоциональный фон.
Ранее сообщалось, что россияне не хотят отказываться от кофе с собой, несмотря на рост цен.