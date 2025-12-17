Ученые ФРГ выяснили, что кофе сильнее всего улучшает настроение по утрам

Ученые изучили влияние кофеина на эмоциональное состояние людей в повседневной жизни, а не в лабораторных условиях. В исследовании участвовали более 230 человек в возрасте от 18 до 29 лет. В течение нескольких недель они несколько раз в день сообщали о потреблении кофеина и оценивали уровень положительных и отрицательных эмоций.