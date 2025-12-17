Ричмонд
Вербовщик мошеннических кол-центров в Мьянме заявил, что сам попал в рабство

Мужчина по имени Рустам М., который, как предполагается, принимал участие в вербовке девушек для мошеннических кол-центров, заявил, что сам попал в рабство. Об этом пишет РЕН ТВ.

— Меня в Мьянме держали, в рабстве был, только освободился. Меня задержала миграционная служба и отправляет домой, — приводят его слова в публикации.

О задержании предполагаемого вербовщика в среду, 17 декабря, сообщил Telegram-канал Mash. Рустам обещал будущим «моделям» высокие зарплаты и успешную карьеру в индустрии, после чего всех вывозили в Мьянму или Камбоджу. Ранее он несколько лет жил в Москве. Недавно мужчина отправился в Душанбе, но в аэропорту Бангкока его задержали по подозрению в «национальном мошенничестве».

Тем временем в стране продолжают бороться с незаконными организациями. В октябре стало известно, что из рабства в Мьянме и Камбодже во время масштабных обысков спасли около 3,5 тысячи человек. Правоохранители также задержали похитителей, которых обвиняют в убийствах, мошенничестве и торговле людьми.