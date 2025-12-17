Вербовщик мошеннических кол-центров в Мьянме заявил, что сам попал в рабство

О задержании предполагаемого вербовщика в среду, 17 декабря, сообщил Telegram-канал Mash. Рустам обещал будущим «моделям» высокие зарплаты и успешную карьеру в индустрии, после чего всех вывозили в Мьянму или Камбоджу. Ранее он несколько лет жил в Москве. Недавно мужчина отправился в Душанбе, но в аэропорту Бангкока его задержали по подозрению в «национальном мошенничестве».