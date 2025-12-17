«Мисс Финляндия» Сара Дзафце лишена титула из-за расистского фото

Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Сару Дзафце лишили короны из-за публикации расистского фото в социальной сети. Об этом сообщает BBC News.
Издание уточняет, что на фото девушка пальцами растягивала уголки глаз. Дзафце подписала снимок словами «ем с китайцами». Пост вызвал обвинения в расизме со стороны Японии, Южной Кореи и Китая.
Дзафце пыталась оправдаться. Она заявила, что жест был связан с головной болью. Однако критика не утихла, и даже премьер Финляндии Петтери Орпо назвал ее поступок «бездумным и глупым».
Газета отмечает, что в итоге организаторы конкурса решили лишить Дзафце титула. Они подчеркнули, что роль национального и международного представителя накладывает ответственность за свои действия.
Ранее KP.RU писал, что компанию Pantone обвинили в расизме за объявление белого цветом года. Критики отмечали, что в современном обществе белый цвет часто воспринимается как символ влияния, в том числе в политике и СМИ.