Более 300 билетов не продано на сольный концерт Долиной в Туле

Более 300 мест не выкуплено на сольный концерт юбилейной программы народной артистки России Ларисы Долиной, который пройдет 4 января в Доме культуры в Туле. Об этом свидетельствуют данные на сайте по продаже билетов.
Согласно информации сайта, на концертной площадке «Туламашзавод», которая рассчитана на 724 места, не выкуплено 350 мест.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Ларисы Долиной отменяются концерты и новогодние корпоративы из-за скандала с квартирой. У певицы попали под отмену сразу четыре концерта в Дубае, а также слетели семь броней на новогодние корпоративы.
В свою очередь, народная артистка России рассказала, что, несмотря на ситуацию вокруг продажи ее квартиры, на концертах на Дальнем Востоке зрители не сдали ни одного билета.
5 декабря во время концерта в Петропавловске-Камчатском исполнительница поблагодарила зрителей от всего сердца, еле сдерживая слезы в тот момент. Она пожелала своим поклонникам «красивой жизни, полной любви» и взаимопонимания, а также посоветовала им беречь своих близких.