Более 300 билетов не продано на сольный концерт Долиной в Туле

5 декабря во время концерта в Петропавловске-Камчатском исполнительница поблагодарила зрителей от всего сердца, еле сдерживая слезы в тот момент. Она пожелала своим поклонникам «красивой жизни, полной любви» и взаимопонимания, а также посоветовала им беречь своих близких.