Украинцам обещали «блэкаут в Москве», но в итоге удары Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры привели к отключению электроэнергии в нескольких городах Украины, включая Одессу. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
— Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили его в Чернигове, в Сумах, в Одессе. До сих пор в Одессе не у всех есть свет, — возмутился украинский депутат.
Он также отметил, что в это время соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, который обвиняется в организации коррупционной схемы, сбежал из страны и «сидит в тепле, с водой, светом и пьет шампанское». Гончаренко* с иронией добавил, что именно так выглядит справедливость на Украине, передает Lenta.ru.
По информации издания The Washington Post, в настоящий момент Украина находится на пороге полного энергетического коллапса, который может буквально разделить страну на две части. Удары российской армии перебивают важные артерии, полное уничтожение которых приведет к тому, что Киев и вся остальная восточная часть Украины останутся без электричества. Киевляне уже сейчас живут в условиях блэкаута по 16 часов в сутки, местный бизнес продолжает существовать только за счет генераторов. По словам замминистра энергетики Украины Николая Колесника, интенсивность атак зашкаливает.
