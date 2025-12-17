Ричмонд
Гончаренко*: Украинцам обещают блэкаут в Москве, но в итоге его получила Одесса

Украинцам обещали «блэкаут в Москве», но в итоге удары Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры привели к отключению электроэнергии в нескольких городах Украины, включая Одессу. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

— Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили его в Чернигове, в Сумах, в Одессе. До сих пор в Одессе не у всех есть свет, — возмутился украинский депутат.

Он также отметил, что в это время соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, который обвиняется в организации коррупционной схемы, сбежал из страны и «сидит в тепле, с водой, светом и пьет шампанское». Гончаренко* с иронией добавил, что именно так выглядит справедливость на Украине, передает Lenta.ru.

По информации издания The Washington Post, в настоящий момент Украина находится на пороге полного энергетического коллапса, который может буквально разделить страну на две части. Удары российской армии перебивают важные артерии, полное уничтожение которых приведет к тому, что Киев и вся остальная восточная часть Украины останутся без электричества. Киевляне уже сейчас живут в условиях блэкаута по 16 часов в сутки, местный бизнес продолжает существовать только за счет генераторов. По словам замминистра энергетики Украины Николая Колесника, интенсивность атак зашкаливает.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
