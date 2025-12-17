Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов вошел в состав ПСЖ на матч Межконтинентального кубка с «Фламенго»

Встреча начнется 17 декабря в 20:00 по мск в Эр-Райяне (Катар).

Источник: Аргументы и факты

Российский голкипер Матвей Сафонов заявлен в стартовый состав французского клуба ПСЖ на финальный матч Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

На сайте французского футбольного клуба говорится, что матч между действующим победителем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес начнется 17 декабря в 20:00 по мск в Эр-Райяне (Катар).

Это четвертая встреча подряд, в которой Сафонов сыграет за свой клуб с первых минут. Ранее он отстоял два матча на ноль с «Ренном» в чемпионате Франции и с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов против «Меца».

Напомним, в 11 декабря в составе ПСЖ впервые сыграли россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный. Этот российско-украинский тандем появился во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Атлетика» и получил положительные отзывы от французской прессы.