Сафонов вошел в состав ПСЖ на матч Межконтинентального кубка с «Фламенго»

Российский голкипер Матвей Сафонов заявлен в стартовый состав французского клуба ПСЖ на финальный матч Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».
На сайте французского футбольного клуба говорится, что матч между действующим победителем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес начнется 17 декабря в 20:00 по мск в Эр-Райяне (Катар).
Это четвертая встреча подряд, в которой Сафонов сыграет за свой клуб с первых минут. Ранее он отстоял два матча на ноль с «Ренном» в чемпионате Франции и с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов против «Меца».
Напомним, в 11 декабря в составе ПСЖ впервые сыграли россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный. Этот российско-украинский тандем появился во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Атлетика» и получил положительные отзывы от французской прессы.