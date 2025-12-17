Житель Лондона похудел на 114 килограммов, играя в футбол

Житель Лондона Джордж Феррейра смог похудеть на 114 килограммов, когда стал играть в футбол раз в неделю, передает Cambridgeshire Live.
Джордж Феррейра начал набирать вес с 17 лет. Когда вес британца достиг 248 килограммов, врачи предложили ему похудеть с помощью операции. Однако он отказался, поскольку боялся наркоза.
Впоследствии 26-летний житель Лондона узнал о проведении футбольных матчей для людей, которые хотят похудеть. Он решил принять в них участие. Первые тренировки давались ему тяжело, но помогла поддержка тренера. Кроме того, чтобы похудеть Джордж Феррейра изменил свой рацион питания.
В результате за год и девять месяцев британец похудел на 114 килограммов. Отмечается, что теперь подъем по лестнице и некоторые другие действия не вызывают проблем у Джорджа Феррейры.
Ранее диетолог Софья Кованова рассказала, как быстро сбросить вес после новогодних каникул.