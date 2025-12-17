В центре Уфы застроят квартал: власти разрешили начать разработку проекта

Мэрия Уфы разрешила приступить к разработке проекта планировки участка в центре города, ограниченного улицами Заки Валиди, Цюрупы и Тукаева. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.
Площадь проектируемой территории составляет 6,8 гектара. Согласно действующему Генеральному плану города, этот участок расположен в общественно-деловой зоне, где предусмотрено преобладание объектов общественного назначения. Таким образом, жилищное строительство на этой площади не планируется, вместо этого здесь могут быть размещены различные общественные здания и сооружения.
До начала проектных работ необходимо провести комплекс инженерных изысканий для подготовки обосновывающих материалов. Разработка проектной документации должна вестись с учетом границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования. Согласованный проект планировки должен быть представлен в Главархитектуру Уфы в течение полутора лет.
