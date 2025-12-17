В центре Уфы застроят квартал: власти разрешили начать разработку проекта

Площадь проектируемой территории составляет 6,8 гектара. Согласно действующему Генеральному плану города, этот участок расположен в общественно-деловой зоне, где предусмотрено преобладание объектов общественного назначения. Таким образом, жилищное строительство на этой площади не планируется, вместо этого здесь могут быть размещены различные общественные здания и сооружения.