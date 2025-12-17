В Кишиневе с 20:00 17 декабря до 23:00 18 декабря движение транспорта будет приостановлено на участке между улицами Мария Чеботарь и Николае Йорга.
Ограничение связано с проведением культурного мероприятия «Caravana de Crăciun & MAIB Christmas Party», которое пройдёт 18 декабря с 17:00 до 22:00 на этом участке и вблизи парка «Штефан чел Маре».
Водителям рекомендуется соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.
Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).
У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.
Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).