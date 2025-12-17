Ричмонд
Одну из центральных улиц Кишинева перекрывают на сутки: Рассказываем, какую именно и по какой причине

Временные ограничения связны с проведением в этой зоне культурного мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе с 20:00 17 декабря до 23:00 18 декабря движение транспорта будет приостановлено на участке между улицами Мария Чеботарь и Николае Йорга.

Ограничение связано с проведением культурного мероприятия «Caravana de Crăciun & MAIB Christmas Party», которое пройдёт 18 декабря с 17:00 до 22:00 на этом участке и вблизи парка «Штефан чел Маре».

Водителям рекомендуется соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.

