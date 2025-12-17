Секс-символ 80-х, который увел жену у лучшего друга: судьба Игоря Скляра

Артист запомнился не только яркими ролями, но и хитом «Комарово».
Игорь Скляр — одна из самых узнаваемых фигур советского и российского экрана 80-х годов. Тогда его называли секс-символом эпохи, песни Скляра звучали из каждого телевизора, а фильмы собирали многомиллионную аудиторию. Позже были годы тишины, сложные решения и переоценка профессии. 18 декабря Игорю Скляру исполняется 68 лет — URA.RU вспоминает его творческий путь.
Детство и юность Игоря Скляра.
Игорь Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске в семье технических специалистов: отец работал инженером-строителем, мать — инженером-технологом. Родители ждали, что сын продолжит династию, но сам Игорь с детства тянулся к музыке и сцене. Он учился в музыкальной школе, осваивал скрипку и фортепиано, много пел — в школьном хоре, ансамблях, на любой сцене, куда его пускали.
Игорь Скляр решил, что станет артистом, еще в школьные годы.
Детство Игоря было вполне обычным, но вскоре, с разницей в несколько лет умерли его родители. Каждая смерть пришлась на день рождения будущего артиста.
В 14 лет он приехал из Курска в Москву к родственникам и случайно оказался на съемках фильма «Юнга Северного флота». Эпизодическая роль стала первым шагом в мир кино и окончательно определила выбор профессии. После школы Скляр пытался поступить в московские театральные вузы, но безуспешно. В итоге его приняли в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс Льва Додина. Учеба начиналась непросто, но диплом он все же защитил на «отлично».
Начало карьеры Игоря Скляра.
После окончания университета в 1979 году весь курс отправили в Томск, где открывался новый театр. Скляр отыграл сезон в Томском ТЮЗе, затем вернулся в Курск и ушел в армию. Служил в кавалерийском полку в Подмосковье — этот опыт, по его словам, многому научил юношу.
Карьеру артиста Скляр начинал на театральной сцене.
В 1983 году Скляра приняли в труппу Ленинградского Малого драматического театра. Работа с Львом Додиным стала для начинающего артиста серьезной школой: сложные роли, жесткая дисциплина, высокая планка. В МДТ он проработал до 2000 года, сыграв десятки заметных ролей. Позже артист ушел из театра, открыто заявив о творческих разногласиях и усталости от внутренней атмосферы.
Музыка Игоря Скляра.
Мечту стать певцом Скляр реализовал довольно рано. Всенародную известность ему принесла песня Игоря Николаева «Комарово», прозвучавшая в фильме «Начни сначала» и мультсериале «Ну, погоди!». Хит моментально сделал артиста звездой эстрады, став символом легкости и романтики конца 1980-х.
В тот период ему предлагали сосредоточиться исключительно на сольной карьере, но Скляр отказался, так как не был готов расстаться с театром и кино. Тем не менее музыка постоянно сопровождала его жизнь: песни звучали в фильмах «Дети понедельника», «Жила-была мечта», «Диверсант. Конец войны». Популярностью пользовались и другие композиции Игоря — «Старый рояль», записанный дуэтом с Ольгой Пирагс, и «Суббота есть суббота». Сегодня Скляр выступает с коллективом Jazz Classic Community, с которым не планирует расставаться.
«Комарово» Игоря Скляра получило второе дыхание благодаря игре Atomic Heart.
«Я люблю эту музыку, музыканты Jazz Classic Community любят эту музыку. Поэтому и выбор такой. А еще “я с ними начинал” — это цитата из фильма “Мы из джаза”, в котором много таких афористичных выражений: “Мы вместе начинали — я буду играть с ними”. Они мне нравятся. Надеюсь, это взаимно», — рассказывал музыкант в интервью агентству «HAPPY NEW EARS».
Его «Комарово» в 2023 году неожиданно пережило новый всплеск популярности. Фонк-ремикс песни прозвучал в игре Atomic Heart и занял первые строчки музыкальных чартов.
Фильмография Игоря Скляра.
Настоящую славу кинозвезды Скляру принес фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1983). На пробы артист попал случайно — просто заглянул не в тот павильон. В итоге ошибка принесла грандиозный успех: картина собрала около 17 миллионов зрителей, а актер получил премию за лучший дебют. Его герой Костя Иванов стал одним из символов уходящей эпохи.
«В начале своего трудового пути в кино я снимался во всем, что мне предлагали, даже в эпизодах. Было все интересно. Некоторые картины не видел до сих пор. Лет в 35 стал резко отказываться от сценариев. Либо они были неинтересными, либо я понимал, что меня хотят использовать в том же, привычном качестве», — отмечал артист в интервью.
Игорь Скляр быстро закрепился в советском, а затем и российском кино.
Следом были крупные работы, включая военную драму «Батальоны просят огня», где Скляр снимался рядом с признанными звездами советского кино. В 1990-е артист не исчез с экранов: комедия «Имитатор» установила кассовые рекорды, а фильм «Год собаки» показал Скляра в неожиданно мрачном и сложном образе. За эту роль он получил приз «Кинотавра» и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.
В новом веке артист долго размышлял, стоит ли сниматься в сериалах, но в итоге принял новые правила игры. В его послужном списке появились «Московская сага», «Гибель империи», «В круге первом», «Шерлок Холмс», «Екатерина». Особое место заняла мелодрама «Уходящая натура», за которую Скляр был отмечен наградой Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
Личная жизнь Игоря Скляра.
С будущей женой, актрисой Натальей Акимовой, Скляра связывает неоднозначный случай из прошлого. В начале 1980-х Наталья была супругой Андрея Краско — близкого друга Игоря, который в свое время помог ему, приютив в трудный период студенческой жизни. Уход Акимовой к Скляру стал тяжелым ударом для Краско. После его смерти были опубликованы дневники, из которых стало ясно, насколько болезненно актер переживал развод и предательство друга. Сам Скляр эту тему никогда не комментировал, считая, что оправдания здесь невозможны и слова не способны ничего изменить.
С Натальей Игорь прожил десять лет, прежде чем решился на официальный брак. Он не скрывал, что относится к семейным обязательствам очень серьезно и не считает формальности пустым жестом. Только после регистрации брака в 1991 году у пары родился сын Василий.
Игорь Скляр никак не комментировал то, что увел женщину у лучшего друга.
Сын артиста вырос вдали от светской суеты. Сначала он выбрал философию и поступил в Санкт-Петербургский университет, не планируя актерской карьеры. Однако со временем гены взяли свое: он окончил Академию театрального искусства и даже успел появиться на экране.
Но в 24 года Василий неожиданно для многих сделал другой выбор — ушел в церковное служение и стал чтецом в Софийском соборе. Скляр принял решение сына спокойно, без давления, считая, что каждый человек имеет право искать собственный путь.
Где сейчас Игорь Скляр.
Сегодня Игорь Скляр продолжает активно работать. Он снимается в кино и сериалах, выступает с музыкальными проектами, участвует в фестивалях. Среди недавних работ — сериал «Право на свободу» и семейный фильм «Быть». Артист внимательно относится к выбору ролей и по-прежнему отказывается от сценариев, которые считает пустыми.
В 2021 году Игорь Скляр попал в аварию. Прямо в центре Санкт-Петербурга в его Jaguar влетел Audi. За рулем оказалась девушка, которая перепутала педали газа и тормоза. Артиста забрали в реанимацию — но обошлось, и серьезных травм врачи не обнаружили.
После инфаркта, который артист пережил в нулевых, а также недавней аварии, Скляр пересмотрел отношение к здоровью: он отказался от алкоголя, старается держать форму, но не превращает заботу о себе в культ. В профессии он остается человеком сдержанным, вдумчивым и независимым — актером, который сумел сохранить достоинство и интерес к жизни, несмотря на смену эпох и вкусов публики.