Матвей Сафонов сыграет в стартовом составе ПСЖ в финале Межконтинентального кубка

Основным вратарём ПСЖ считает Люка Шевалье. Сафонов подменял его два матча, пока тот был травмирован, однако в предыдущей игре чемпионата Франции француз вернулся, но остался в запасе.
«Фламенго» является действующим победителем Кубка Либертадорес — самого престижного клубного турнира Южной Америки. В финале подопечные Филип победил «Палмейрас».
На пути к финалу Межконтинентального Кубка «Фламенго» победил мексиканский «Крус Асуль» 2:1 и египетский «Пирамидз» 2:0. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал».