Россиянам посоветовали мыть живые елки водой с уксусом

Установка живой новогодней ели может привести к распространению плесени в квартире. Поэтому дерево рекомендуется промыть водой, об этом заявила в разговоре с «РИАМО» врач Александра Филева.
— Натуральное дерево допустимо использовать после тщательной обработки: ствол и ветви промыть прохладной водой, при необходимости — со слабым уксусным раствором, чтобы удалить плесневые споры. Затем елку на несколько часов можно оставить на балконе или в гараже, чтобы она высохла, — рассказала специалист.
Медик добавила, что искусственное дерева также важно промыть под душем от пыли. Елочные украшения и мишура, по ее словам, тоже требуют очистки.
Ранее Life.ru сообщил, что елка должна быть насыщенно-зелёной, без обильных жёлтых участков, а свежая хвоя упругая, не осыпается пучками и не крошится от лёгкого прикосновения. Если иголки остаются в ладони, дерево долго не простоит.
Кстати, эксперты не рекомендуют убирать опавшую хвою пылесосом — иголки нередко покрыты смолой, поэтому, попадая внутрь пылесоса, могут застрять в шланге, повредить фильтры и негативно сказаться на работе двигателя, передает «Москва 24».