Эксперт назвала фрукты, которые лучше не покупать зимой

Нутрициолог Яблокова: Зимой клубника, персики и виноград почти лишены витаминов.

Источник: Комсомольская правда

Зимой многие соглашаются платить большие суммы за фрукты и ягоды, надеясь на пользу для здоровья. Однако не все плоды одинаково полезны. Нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, какие фрукты зимой чаще всего оказываются «пустыми». Об этом пишет aif.ru.

«Плоды, которые не растут и не созревают естественным образом зимой в вашем регионе, как правило, собирают зелеными, и дозревают они уже в дороге или на складе. В результате теряется большая часть витаминов, особенно витамина C и некоторых витаминов группы B», — пояснила эксперт.

По ее словам, наибольшее количество витаминов зимой теряют клубника, импортные персики и нектарины, а также виноград. Клубника, выращенная в теплицах или импортированная, практически лишена витамина C, а персики и виноград теряют полезные вещества в дороге и при хранении.

Эксперт посоветовала выбирать фрукты по сезону, отечественные и выращенные на открытом грунте, а от импортной и тепличной продукции зимой лучше отказаться. Так можно сэкономить деньги и получать настоящую пользу от фруктов.

Ранее врач-диетолог Мария Брижан перечислила фрукты, которые наиболее полезны зимой. В тройку лидеров вошли цитрусовые, гранат и хурма.