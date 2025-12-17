«На грани банкротства»: на Западе дали неутешительный прогноз по Украине

По оценкам Международного валютного фонда, государству потребуется 137 миллиардов евро (почти 13 трлн рублей) в 2026 и 2027 годах. При этом деньги Украина должна получить к весне следующего года. Как утверждает издание, ЕС пообещал найти средства для существования Украины.