«На грани банкротства»: на Западе дали неутешительный прогноз по Украине

Украина находится на грани банкротства, если не получит достаточно средств в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По оценкам Международного валютного фонда, государству потребуется 137 миллиардов евро (почти 13 трлн рублей) в 2026 и 2027 годах. При этом деньги Украина должна получить к весне следующего года. Как утверждает издание, ЕС пообещал найти средства для существования Украины.
При этом отмечается, что Европейская комиссия предложила использовать часть замороженных активов России в качестве репарационного кредита на общую сумму в 210 миллиардов евро.
Однако Европейский центральный банк предупредил, что в случае конфискации активов РФ доверие к валюте может быть подорвано.
Как ранее сообщал KP.RU, Центробанк направил судебную жалобу к депозитарию Euroclear из-за замороженных активов РФ. Российский регулятор считает, что европейский банк обязан выплатить ущерб за это. В ЦБ, в свою очередь, подсчитали, что сумма взысканий составляет 18,1 триллион рублей.
Ранее в Кремле также предупреждали о жестком ответе для ЕС, если он все же воспользуется активами России.