Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На грани банкротства»: на Западе дали неутешительный прогноз по Украине

Associated Press: Украина находится на грани банкротства.

Источник: Комсомольская правда

Украина находится на грани банкротства, если не получит достаточно средств в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По оценкам Международного валютного фонда, государству потребуется 137 миллиардов евро (почти 13 трлн рублей) в 2026 и 2027 годах. При этом деньги Украина должна получить к весне следующего года. Как утверждает издание, ЕС пообещал найти средства для существования Украины.

При этом отмечается, что Европейская комиссия предложила использовать часть замороженных активов России в качестве репарационного кредита на общую сумму в 210 миллиардов евро.

Однако Европейский центральный банк предупредил, что в случае конфискации активов РФ доверие к валюте может быть подорвано.

Как ранее сообщал KP.RU, Центробанк направил судебную жалобу к депозитарию Euroclear из-за замороженных активов РФ. Российский регулятор считает, что европейский банк обязан выплатить ущерб за это. В ЦБ, в свою очередь, подсчитали, что сумма взысканий составляет 18,1 триллион рублей.

Ранее в Кремле также предупреждали о жестком ответе для ЕС, если он все же воспользуется активами России.