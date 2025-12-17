Гастроэнтеролог предупредила о вреде крепкого чая натощак

Употребление крепко заверенного чая, особенно натощак, может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Об этом предупредила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Чай начинает вредить, когда становится основным источником жидкости. Особенно если готовить крепкую заварку и пить натощак. Это приводит к дискомфорту в желудке, — объяснила доктор.
Медик добавила, что круто заваренный чай также ухудшает всасывание железа из пищи.
По данным 360.ru, красители и ароматизаторы в чае нередко вызывают негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта. Обычно их добавляют в продукт для улучшения внешнего вида, чтобы скрыть использование низкого сорта чая.
Избыточное потребление чая может вызвать обезвоживание из-за мочегонного эффекта. Кроме того, содержащийся в напитке кофеин способен вызвать у некоторых людей проблемы со сном, чувство тревожности и нервозность, передает телеканал «Царьград».