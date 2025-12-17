Ричмонд
В Ростове заговорили об изъятии земель под строительство трамвайной линии

Проект расположения трамвайных линий решили пересмотреть в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На севере Ростова-на-Дону собираются установить новые границы территории, предназначенной под создание трамвайной линии. Также предполагается изъятие земель, сообщает «Город N».

Инвестор — ООО «Синара ГТР» — занимается планировкой территории с марта 2024 года. Компания должна подготовить документы для реконструкции автодороги на улице Орбитальной. В частности, прорабатывается отрезок от перехода через балку Темерник до Добровольского с выходом на Космическую.

Напомним, проект «Ростовский трамвай» реализуется по концессии. Изначально на период с 2023 по 2028 годы в донской столице планировали строительство двух депо и шести тяговых подстанций, а также создание 75,3 км новых трамвайных путей и обновление 43,7 км.

В августе стало известно, что Ростовская область и «Синара» пересмотрят соглашение из-за роста цен.

