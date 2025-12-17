В Ростове заговорили об изъятии земель под строительство трамвайной линии

Инвестор — ООО «Синара ГТР» — занимается планировкой территории с марта 2024 года. Компания должна подготовить документы для реконструкции автодороги на улице Орбитальной. В частности, прорабатывается отрезок от перехода через балку Темерник до Добровольского с выходом на Космическую.