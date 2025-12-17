Госдума проводит служебное расследование из-за продажи мест на круглых столах

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил о начале служебного расследования в связи с продажей мест для участия в круглых столах ГД. Об этом спикер объявил в начале пленарного заседания 17 декабря, которое обычно проходит без присутствия СМИ.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, Володин назвал имена депутатов, причастных к организации круглого стола, на котором осуществлялась продажа мест: это Андрей Свинцов и Каплан Панеш (оба из ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»). Он не исключил возможности лишения их полномочий, если фракции не примут соответствующих мер.
По словам источников, Володин уточнил, что за этой деятельностью стоял помощник одного из депутатов, по которому уже проводится проверка правоохранительными органами. Что касается трех депутатов, то спикер предупредил о возможном вопросе лишения их мандатов.
— Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов. Они подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали это, — приводят слова источника в материале.
Еще один скандал среди парламентариев произошел осенью. 10 ноября председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба сообщил, что депутата от фракции «Единая Россия», Анатолия Вороновского, подозревают во взяточничестве. 11 ноября депутат Константин Затулин рассказал, что парламентарий получил 25 миллионов рублей от главы дагомысской строительно-дорожной фирмы.