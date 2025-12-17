Вслед засолнечным зайчиком

— По-ингушски это звучит «малх цIабулар» (I — единственная не кириллическая буква ингушского алфавита, используется для придания согласным жесткости. — «ВМ») и переводится как «возвращение солнца домой». К этому празднику жрец и его помощники готовились целый месяц. 21, 22 и 23 декабря они проводили в храме Мят-Сели на Столовой горе (по-ингушски Мят-лоам, самая высокая гора из доступных для восхождения в Ингушетии, 3003 метра. — «ВМ»). Следили за солнцем и караулили «зайчика» — солнечный луч, который проскакивал через специальное отверстие в потолке храма. В короткие дни 21-го, особенно 22-го, а также 23 декабря этот солнечный зайчик был самым маленьким за год. И во время восхода 24 декабря след солнца начинал перемещаться в сторону увеличения световой части суток, — рассказывает краевед.