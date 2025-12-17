Ричмонд
Блогершу не пустили в самолет в аэропорту Таиланда из-за пяти бутылок пива

Уральскую фитнес-тренершу и блогершу Ольгу Фролову не пустили в самолет в аэропорту Таиланда после пяти выпитых бутылок пива. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Девушка проводила отпуск в Таиланде. За три часа до вылета на родину она отправилась в аэропорт, чтобы не опоздать, но рейс задержали на два часа. Фролова решила провести это время в кафе и выпила пять бутылок местного пива.

В итоге блогерша опоздала на две минуты, поэтому пограничники не пустили ее на борт. Девушке пришлось купить новый билет и отправиться обратно в отель. По словам Фроловой, она потеряла 90 тысяч рублей, теперь ей предстоит провести еще четыре дня в Таиланде.

В январе этого года в аэропорту Елизово на Камчатке 27-летняя пьяная девушка оскорбила сотрудников полиции и затем покусала их. По результатам экспертизы в организме девушки обнаружили 1,6 промилле алкоголя. В отношении дебоширки составили административные протоколы и отправили ее в спецприемник.

Ранее правоохранители задержали 21-летнего пьяного приезжего мужчину, который устроил дебош и сломал дверную ручку в хостеле на Краснобогатырской улице в Москве.