Мерц: Германия должна стать одной из стран-гарантов безопасности Украины

По словам Мерца, говорить о конкретике вклада Германии и ее союзников по НАТО будет необходимо в подходящее время после прекращения огня. При этом канцлер ФРГ выразил надежду, что начавшийся процесс мирного урегулирования, который сейчас обсуждается США и Украиной, будет доведен до конца.