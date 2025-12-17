Мерц: Германия должна стать одной из стран-гарантов безопасности Украины

Германия должна войти в число стран-участников НАТО, которые будут обеспечивать гарантии безопасности для Украины после завершения вооруженного конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Германия вместе с союзниками должна внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине», — подчеркнул политик.
По словам Мерца, говорить о конкретике вклада Германии и ее союзников по НАТО будет необходимо в подходящее время после прекращения огня. При этом канцлер ФРГ выразил надежду, что начавшийся процесс мирного урегулирования, который сейчас обсуждается США и Украиной, будет доведен до конца.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия передала американской стороне дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности в контексте урегулирования украинского кризиса. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, они дополняют уже обсуждаемые позиции и направлены на достижение долгосрочных договоренностей.