По каким индикаторам будут оценивать выполнение программы соцэкономразвития до 2030 года, рассказали в Минэкономики

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Алексей Зубович рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», по каким индикаторам будут оценивать выполнение задач программы соцэкономразвития до 2030 года.
В программе социально-экономического развития несколько приоритетов, по каждому — целевые задачи с оцифрованными индикаторами. Всего около 70 таких показателей, распределенных по разделам. Они позволяют четко отслеживать прогресс, заметил Алексей Зубович.
Какие механизмы будут финансировать выполнение ключевых задач для экономики на следующие пять лет «Четкие инструменты и шаги, никаких обещаний про яхты». На что ориентирована программа соцэкономразвития до 2030 года.
Например, в приоритете «развитие человека» ключевым индикатором станет повышение уровня жизни. В технологическом блоке — масштабирование производства и внедрение роботов. Подход изменился: раньше доминировали агрегированные показатели вроде прироста ВВП, зарплат, инвестиций и экспорта. Эти индикаторы сохранили, но теперь они результирующие — вытекают из выполнения конкретных задач.
«Обычному человеку прирост ВВП мало о чем говорит, а вот ремонт определенного количества дорог, строительство больниц, школ, детских садов и арендного жилья — это понятно и ощутимо. Мы в экономическом блоке просчитали: если выполнить базовые задачи, ВВП вырастет на заданный процент, инвестиции увеличатся, а зарплаты станут выше, — рассказал начальник главного управления. — Простой пример по среде обитания: ежегодно ремонтировать фиксированный процент дорог, чтобы поддерживать их в высоком качестве. Мы рассчитали точные объемы».
На Всебелорусском народном собрании программу обсудят. «Она подготовлена с учетом мнений делегатов, и мы надеемся на одобрение. Президент настаивает на качественном разговоре, и мы готовы оперативно доработать текст прямо во время обсуждения — день в день. После утверждения она станет законом, обязательным для исполнения правительством», — резюмировал Алексей Зубович. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.