По каким индикаторам будут оценивать выполнение программы соцэкономразвития до 2030 года, рассказали в Минэкономики

«Обычному человеку прирост ВВП мало о чем говорит, а вот ремонт определенного количества дорог, строительство больниц, школ, детских садов и арендного жилья — это понятно и ощутимо. Мы в экономическом блоке просчитали: если выполнить базовые задачи, ВВП вырастет на заданный процент, инвестиции увеличатся, а зарплаты станут выше, — рассказал начальник главного управления. — Простой пример по среде обитания: ежегодно ремонтировать фиксированный процент дорог, чтобы поддерживать их в высоком качестве. Мы рассчитали точные объемы».