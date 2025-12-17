Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIS предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Плешковой

Спортсменку допустили к отбору на Олимпиаду в Италии.

Источник: Аргументы и факты

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой, говорится в сообщении на сайте организации.

Таким образом, 28-летняя Плешкова получила возможность участвовать в квалификации на Олимпиаду в Италии.

Отметим, спортсменка дважды становилась бронзовым призером Универсиады и принимала участие в Олимпиаде в Пекине. Ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус 19-летней российской сноубордистке Марии Травиничевой.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских спортсменов и разрешил им участвовать в соревнованиях под эгидой FIS в статусе нейтральных атлетов.