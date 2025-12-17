FIS предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Плешковой

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой, говорится в сообщении на сайте организации.
Таким образом, 28-летняя Плешкова получила возможность участвовать в квалификации на Олимпиаду в Италии.
Отметим, спортсменка дважды становилась бронзовым призером Универсиады и принимала участие в Олимпиаде в Пекине. Ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.
Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус 19-летней российской сноубордистке Марии Травиничевой.
Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских спортсменов и разрешил им участвовать в соревнованиях под эгидой FIS в статусе нейтральных атлетов.