МВД выявило более шести тысяч сайтов с запрещенной информацией о наркотиках

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. МВД РФ установило более 6,5 тысячи интернет-ресурсов, через которые велось распространение запрещенной информации о наркотиках, сообщили в пресс-службе ведомства в Max по итогам межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение — 2025».
«Сотрудниками ОВД установлено 6 567 интернет-ресурсов, через которые велось распространение запрещенной информации о наркотиках. Сведения о выявленных интернет-ресурсах направлены в Роскомнадзор для их дальнейшей идентификации и блокировки», — говорится в сообщении.
МВД РФ при участии Минздрава РФ, Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ и Росмолодежи организовано проведение межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение — 2025», целью которой является профилактика правонарушений, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление, пресечение и раскрытие фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях незаконного потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.