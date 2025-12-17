МВД выявило более шести тысяч сайтов с запрещенной информацией о наркотиках

МВД РФ при участии Минздрава РФ, Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ и Росмолодежи организовано проведение межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение — 2025», целью которой является профилактика правонарушений, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление, пресечение и раскрытие фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях незаконного потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.