Аналитик Попов: цены на новое жилье могут вырасти на 15% в следующем году

Вторичное жилье также может вырасти в цене, но не так резко.

Источник: Комсомольская правда

Жилье в России подорожает уже в следующем году, увеличение цен возможно на 15%. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитик Алексей Попов.

— В наших базовых прогнозах мы ожидаем увеличения цен на новостройки на 13−15% в 2026 году. Такую динамику цен связываем со снижением числа квартир в экспозиции — новых ЖК в течение последних полутора лет выходило заметно меньше, чем раньше, — считает эксперт.

По словам специалиста, вторичное жилье также может вырасти в цене, но не так резко, как квартиры в новостройках.

Ранее «Москва 24» сообщила, что разрыв цен на новостройки и вторичной жилье в среднем по России превысил рекордные 60%. При этом в Москве за последние месяцы разница в стоимости жилья наоборот сократилась до 12%.

Тем временем, в сегменте де-люкс недвижимости наблюдается новый тренд: интерес к сделкам проявляют две группы покупателей — те, кто живет за рубежом более 10 лет, и те, кто уехал из России недавно, рассказал 360.ru.