Украина и Германия договорились о поставках вооружений на 1,2 млрд евро

Украина и Германия подписали договоренности о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму в 1,2 млрд евро. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Подписан ряд новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро», — написал Шмыгаль.
Он утверждает, что стороны договорились о поставке запасных частей к системам Patriot, закупке украинских беспилотников и совместном производстве БПЛА. Также сделка включает создание 200 самоходных артиллерийских установок «Богдана» и поставку новейших средств РЭБ.
Ранее KP.RU писал, что почти половина жителей Германии и более трети граждан Франции считают, что их страны должны уменьшить финансовую помощь Украине. При этом европейские страны находятся в незавидном положении. Премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что вариантов финансирования Украины после окончания конфликта нет.