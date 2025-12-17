Ученые заявили о связи употребления насыщенных жиров с болезнями сердца

Сокращение потребления насыщенных жиров снижает общую смертность и риск сердечно-сосудистых событий, но этот эффект в основном касается людей с высоким риском таких недугов. К такому выводу пришла международная группа ученых, передает «Газета.Ru».
Исследователи проанализировали данные 17 клинических испытаний с участием более 66 тысяч человек. Они изучали влияние снижения доли насыщенных жиров в рационе или их замены на другие питательные вещества. У участников с высоким сердечно-сосудистым риском такое сокращение было связано со снижением общей смертности, а также вероятным уменьшением числа инфарктов и инсультов.
Наибольшая польза наблюдалась при замене насыщенных жиров полиненасыщенными жирными кислотами. Это приводило к заметному снижению риска нефатального инфаркта миокарда. У людей с низким и умеренным риском подобных преимуществ в течение пятилетнего периода наблюдения выявлено не было.
Авторы исследования отметили, что полученные данные указывают на необходимость более адресных диетических рекомендаций, учитывающих индивидуальный риск, а не универсальных ограничений для всего населения.
