Ученые заявили о связи употребления насыщенных жиров с болезнями сердца

Исследователи проанализировали данные 17 клинических испытаний с участием более 66 тысяч человек. Они изучали влияние снижения доли насыщенных жиров в рационе или их замены на другие питательные вещества. У участников с высоким сердечно-сосудистым риском такое сокращение было связано со снижением общей смертности, а также вероятным уменьшением числа инфарктов и инсультов.