Bloomberg: Турция хочет отказаться от российских ЗРК С-400 ради истребителей F-35

Турция намерена отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, чтобы возобновить закупки американских истребителей F-35. Об этом в среду, 17 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла Соединенных Штатов в Турции Тома Баррака.
— Анкара приближается к отказу от С-400, и этот вопрос может быть решен в течение ближайших четырех-шести месяцев, — заявил он.
По его мнению, этот шаг значительно улучшит отношения между США и Турцией, а также создаст условия для отмены американских санкций против турецкой оборонной промышленности и возобновления поставок F-35.
Баррак также отметил, что участие Турции в мирном урегулировании конфликта в Украине может убедить Москву положительно отнестись к этому решению, говорится в материале.
Еще в сентябре появились сообщения о том, что Россия рассматривает возможность переговоров с Анкарой относительно выкупа российских комплексов С-400. Журналисты отметили, что эти комплексы, которые турецкие войска почти не использовали с момента поставки в 2017 году, могли бы помочь России оперативно восполнить потери на Украине и при этом вернуть Турции шанс на участие в программе истребителей F-35.
Причем через некоторое время в СМИ появилась информация, что поставленные Турции российские зенитные ракетные системы С-400 остаются на вооружении армии страны, никаких изменений в отношении них не произошло.