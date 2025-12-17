Bloomberg: Турция хочет отказаться от российских ЗРК С-400 ради истребителей F-35

Еще в сентябре появились сообщения о том, что Россия рассматривает возможность переговоров с Анкарой относительно выкупа российских комплексов С-400. Журналисты отметили, что эти комплексы, которые турецкие войска почти не использовали с момента поставки в 2017 году, могли бы помочь России оперативно восполнить потери на Украине и при этом вернуть Турции шанс на участие в программе истребителей F-35.