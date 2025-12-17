ГАИ Гродненской области пресекла более 30 тыс. нарушений ПДД пешеходами с начала года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года сотрудники Госавтоинспекции Гродненской области пресекли более 30 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
C 16 декабря сотрудники областной Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия в отношении уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, лица, использующие СПМ). Для обеспечения безопасности инспекторы несут службу в вечерние и утренние часы вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Особое внимание уделяется пешеходам, которые пересекают проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности.
Госавтоинспекция напоминает, что не стоит использовать мобильные телефоны и иные гаджеты при пересечении проезжей части. Необходимо убедится, что транспортные средства остановились и только тогда начинать движение.
«При нарушении пешеходами правил дорожного движения принимаются принципиальные меры административного реагирования. С начала 2025 года на территории Гродненской области к административной ответственности привлечено более 30 тыс. пешеходов», — отметили правоохранители. -0-