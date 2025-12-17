БК «Уралмаш» не смог выстоять под натиском ЦСКА

«Уралмаш» не может выиграть уже несколько матчей подряд.
В ДИВСе в Екатеринбурге прошел очередной матч в рамках Единой лиги между местным клубом «Уралмаш» и московским «ЦСКА». Победу одержали гости из столицы со счетом 64:86.
В начале матча хозяева активно прессовали москвичей. Счет был максимально близким. Перед большим перерывом разница составляла всего два очка в пользу «ЦСКА». Во второй половине матча «Уралмаш» отдал преимущество и не смог навязать борьбу.
В составе столичной команды наиболее заметный вклад внес Мело Тримбл, на счету которого 16 очков, Антон Астапкович завершил встречу с 15 набранными очками. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Уралмаша» Хэйден Далтон, оформивший 18 очков. Тайрэлл Нэльсон также отметился 16 очками.