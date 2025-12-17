Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Союзмультфильм» подтвердил появление Путина в «Простоквашино»

«Союзмультфильм» подтвердил подлинность кадра из «Простоквашино» с Путиным.

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кадр еще не вышедшей серии мультфильма «Простоквашино» с президентом Владимиром Путиным подлинный, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

Ранее в среду его опубликовало издание РБК.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения российской культуры в мире. По ее словам, президент создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он — неотъемлемая часть жизни всей страны.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше