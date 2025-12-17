«Союзмультфильм» подтвердил появление Путина в «Простоквашино»

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения российской культуры в мире. По ее словам, президент создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.