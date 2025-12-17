«Союзмультфильм» подтвердил появление Путина в «Простоквашино»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кадр еще не вышедшей серии мультфильма «Простоквашино» с президентом Владимиром Путиным подлинный, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».
Ранее в среду его опубликовало издание РБК.
Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения российской культуры в мире. По ее словам, президент создаст прекрасный дуэт с котом Матроскиным.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он — неотъемлемая часть жизни всей страны.