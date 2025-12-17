Самочувствие ухудшается стремительно: за неделю 29 тысяч жителей Башкирии заболели опасным вирусом

В Башкирии сохраняется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. За прошедшую неделю по республике зафиксировано 29 тысяч случаев ОРВИ, из них 12 068 — в Уфе. Более половины заболевших (52%) — дети в возрасте до 14 лет. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.