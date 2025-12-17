Самочувствие ухудшается стремительно: за неделю 29 тысяч жителей Башкирии заболели опасным вирусом

В Башкирии сохраняется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. За прошедшую неделю по республике зафиксировано 29 тысяч случаев ОРВИ, из них 12 068 — в Уфе. Более половины заболевших (52%) — дети в возрасте до 14 лет. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.
В связи с ростом заболеваемости в столице республики введены дополнительные карантинные меры. По данным ведомства, полностью закрыты на карантин 33 класса в 15 школах города.
По словам Перминой, лабораторный мониторинг уже четыре недели фиксирует вирус гриппа A (H1N1), но доминирующим остается штамм A (H3N2) — так называемый «гонконгский грипп». При этом основную массу заболеваний по-прежнему составляют возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, парагрипп, пневмовирусы и коронавирусная инфекция COVID-19.
Напомним, что «гонконгский» грипп отличается особенно тяжелым и стремительным началом. Болезнь характеризуется температурой до 40 градусов, которую сложно сбить, сильной ломотой в теле, головной болью, а у многих пациентов быстро присоединяются желудочно-кишечные симптомы (рвота, диарея), насморк и кашель. Самочувствие ухудшается крайне стремительно.
