Активы семьи экс-главы УВД Краснодара на сумму свыше трех млрд рублей изъяты

Суд передал в доход государства имущество семьи экс-начальника УВД Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Краснодара передал в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Должность Александра Семенова позволила его компаниям заключить более 450 муниципальных контрактов на 2,4 млрд рублей. Это привело к приобретению активов стоимостью свыше трех млрд рублей.

Суд изучил материалы дела и удовлетворил иск Генпрокуратуры. Инстанция постановила обратить в пользу государства: 8 земельных участков и доли в 5 других участках; 9 жилых и 13 нежилых объектов недвижимости, а также доли в 11 нежилых зданиях и помещениях; 100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на Семенова и его доверенное лицо.

Ранее KP.RU писал, что суд постановил конфисковать в доход государства коррупционные активы бывшего руководителя Управления ФНС по Ингушетии Магомеда Куштова. Совершенное преступление причинило ущерб бюджету России в размере 137,1 миллиона рублей.