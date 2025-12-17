Активы семьи экс-главы УВД Краснодара на сумму свыше трех млрд рублей изъяты

Суд изучил материалы дела и удовлетворил иск Генпрокуратуры. Инстанция постановила обратить в пользу государства: 8 земельных участков и доли в 5 других участках; 9 жилых и 13 нежилых объектов недвижимости, а также доли в 11 нежилых зданиях и помещениях; 100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на Семенова и его доверенное лицо.