Госдума перенесла проведение круглого стола с участием Долиной

Круглый стол в Государственной думе на тему «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок», на который была приглашена певица Лариса Долина, перенесли на более поздний срок. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

— Уверены, что всем сторонам необходим «режим тишины» после вчерашнего решения Верховного суда. Мы соберем следующее заседание рабочей группы, как только актуализируем наши законодательные инициативы, — передает слова парламентария РИА Новости.

1 декабря Свищев сообщил, что исполнительницу пригласили принять участие в круглом столе в парламенте. Там планировали обсудить правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. На него также были приглашены ведущие юристы, адвокаты и различные эксперты.

Председатель парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что из-за «эффекта Ларисы Долиной», связанного со скандалом с квартирой певицы в Москве, покупатели жилья остаются и без недвижимости, и без денег. В связи с этим Государственная дума должна найти выход из этой ситуации.

