Госдума перенесла проведение круглого стола с участием Долиной

Председатель парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что из-за «эффекта Ларисы Долиной», связанного со скандалом с квартирой певицы в Москве, покупатели жилья остаются и без недвижимости, и без денег. В связи с этим Государственная дума должна найти выход из этой ситуации.