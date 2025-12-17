Фон дер Ляйен заявила, что Россия угрожает безопасности Европы

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что угроза, якобы исходящая от России, выходит за пределы конфликта в Украине и имеет системный характер. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Х.
По ее словам, российская экономика, перешедшая на военные рельсы, якобы представляет опасность для европейских стран. Фон дер Ляйен отметила, что европейские государства должны воспринимать текущие события как долгосрочный риск для своей стабильности и суверенитета.
— Россия нацелена не только на Украину, — заявила она, добавив, что это является прямой угрозой национальной и экономической безопасности ЕС.
В связи с этим фон дер Ляйен подтвердила намерение Брюсселя усиливать финансовое давление на Москву. Она указала, что бессрочная заморозка российских активов в Европейском Союзе «может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы».
Причем буквально в тот же день президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что утверждения о том, что Россия представляет угрозу Европе, являются ложью. Он добавил, что подобные обвинения европейские государства делают вполне осознанно.
12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов РФ. Совет Европейского союза в заявлении о бессрочной заморозке российских активов сообщил, что данное решение принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.