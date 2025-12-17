Неправильное общение с начальством мешает карьерному росту: HR-эксперт назвала главную ошибку

Если в 2023 году только 3,6% объявлений требовали китайский, то к 2025 году этот показатель достиг 4,8%. Это выразилось в более чем 10 тысячах вакансий с начала года, где упоминается необходимость владения этим языком. Об этом пишет «Царьград».