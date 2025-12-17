Ричмонд
Неправильное общение с начальством мешает карьерному росту: HR-эксперт назвала главную ошибку

HR-эксперт Посникова: Не стоит доказывать свою правоту начальнику любой ценой.

Источник: Комсомольская правда

Карьеру сотрудника часто разрушают не недостаток навыков, а неправильное общение с начальством. Ключевую ошибку в таком диалоге назвала HR-эксперт Ирина Посникова в беседе с «Газетой.Ru».

Первой и самой опасной ошибкой она считает подмену рабочего диалога эмоциональным выяснением отношений. По словам эксперта, если начинать разговор с упреков, руководитель сразу считывает враждебность. В результате теряется суть предложения, а сотрудник рискует своим влиянием и доверием.

Вместо этого Ирина Посникова советует готовиться к важному разговору и сохранять спокойное, «взрослое» состояние. Невербальные сигналы, такие как открытая поза и ровное дыхание, помогают задать позитивный тон. Это показывает, что цель сотрудника — найти лучшее решение для общих задач команды.

Параллельно с этим на рынке труда растет спрос на знание китайского языка. Согласно исследованию, доля вакансий с таким требованием за два года выросла на 11%.

Если в 2023 году только 3,6% объявлений требовали китайский, то к 2025 году этот показатель достиг 4,8%. Это выразилось в более чем 10 тысячах вакансий с начала года, где упоминается необходимость владения этим языком. Об этом пишет «Царьград».