Нелегкая курьерская служба, зимний вариант: фото доставщиков на улицах Москвы

17 декабря в России отмечают День курьера. Праздник неофициальный, выходной курьерам не положен. Да и некогда им — работы перед Новым годом невпроворот. Одна беда — хоть зима и не такая суровая, но все равно требует утепляться. И здесь курьерская фантазия заставляет иной раз улыбнуться. Холод не тетка, и потому на средствах мобильности можно увидеть и варежки разного размера, и щитки от ветра, и много еще чего. А вот конкурентам — роботам-доставщикам — утепляться ни к чему. Глядишь, и вытеснят скоро живых курьеров.