Врач перечислил нетипичные симптомы астмы у детей

Астма часто ассоциируется с невозможностью дышать и одышкой, однако, иногда болезнь маскируется под последствия ОРВИ. О нетипичных признаках сообщил «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор Геннадий Новик.
— Болезнь может проявляться кашлем, который усиливается ночью или при физической нагрузке. Другие нетипичные признаки: тяжесть или боль в груди, быстрая утомляемость, — перечислил врач.
По его словам, пытаться лечить такой кашель обычными препаратами — значит усугублять воспаление в дыхательных путях. Единственный верный путь — обратиться к врачу для постановки точного диагноза.
Важно, что астма может развиться как осложнение после всех видов гриппа, в том числе и гонконгского, рассказал RT. Медики предупреждают, что тяжёлое течение гриппа с осложнениями после болезни, чаще встречается у детей, беременных и людей старше 65 лет в связи с особенностями работы их иммунной системы. Среди основных и наиболее эффективных мер защиты — вакцинация против вируса гриппа.