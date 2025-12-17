Ричмонд
Косметолог Нечаева рекомендовала сделать чистку лица перед Новым годом

Чистка лица очищает поры, выравнивает рельеф кожи, уменьшает тусклость и следы усталости.

Россиянам рассказали о косметологических процедурах, которые помогут улучшить внешность перед Новым годом. Косметолог Анна Нечаева перечислила эффективные способы в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, в первую очередь стоит сделать профессиональную чистку лица. Эта процедура очищает поры, выравнивает рельеф кожи, уменьшает тусклость и следы усталости. Для повышения тонуса и сияния также подойдут аппаратные методики.

Многие пациентки перед праздниками жалуются на ощущение «уставшего» лица, которое включает снижение упругости, пастозность и потерю четкости овала. В таких случаях эффективны процедуры, улучшающие микроциркуляцию и тонус тканей. При наличии показаний можно рассмотреть SMAS-лифтинг.

Также перед Новым годом можно пройти мягкий пилинг или аппаратный массаж для тела. Эти манипуляции не нарушают привычный ритм жизни и позволяют быстро улучшить внешний вид без рисков.

Ранее диетолог Анна Белоусова предупредила об опасностях соковой диеты.