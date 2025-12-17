Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пропала 17-летняя девочка: поиски идут уже целый день

В Уфе разыскивают пропавшую 17-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе объявлен поиск 17-летней Екатерины Алексеевой, которая пропала сегодня. Об этом сообщает организация «Поиск Детей — Башкортостан».

Приметы разыскиваемой: рост около 165 сантиметров, стройное телосложение, длинные черные волосы, серо-карие глаза. Была одета в белую куртку, черные брюки, бежевую шапку и длинный шарф, а также имела при себе черный рюкзак.

Поисковики просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения Екатерины Алексеевой, немедленно сообщить по телефонам: в полицию по номеру 112 или на дежурные номера РОО «Поиск Детей — Башкортостан»: 8−927−969−89−19 и 8−917−383−56−87.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.