В Уфе пропала 17-летняя девочка: поиски идут уже целый день

В Уфе объявлен поиск 17-летней Екатерины Алексеевой, которая пропала сегодня. Об этом сообщает организация «Поиск Детей — Башкортостан».
Приметы разыскиваемой: рост около 165 сантиметров, стройное телосложение, длинные черные волосы, серо-карие глаза. Была одета в белую куртку, черные брюки, бежевую шапку и длинный шарф, а также имела при себе черный рюкзак.
Поисковики просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения Екатерины Алексеевой, немедленно сообщить по телефонам: в полицию по номеру 112 или на дежурные номера РОО «Поиск Детей — Башкортостан»: 8−927−969−89−19 и 8−917−383−56−87.
