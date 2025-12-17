Россиянам рассказали, чем может обернуться самолечение детей антибиотиками

Самолечение детей лекарствами, особенно антибиотиками, может привести к тяжелейшим последствиям — от язв и ожогов до угрозы жизни. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-педиатр Назрин Алиева.
Она подчеркнула, что ключевая проблема — бесконтрольное использование препаратов. Детский организм реагирует иначе, и лекарства без контроля врача часто вызывают токсические реакции.
Алиева пояснила, что антибиотики бесполезны против вирусов. Их необоснованный прием грозит аллергией, поражением печени и почек, а также развитием устойчивости бактерий. Неправильные дозы противовирусных средств могут нарушить работу нервной системы и сердца.
Эксперт добавила, что многие родители увлекаются ингаляциями без назначения. Любое лечение ребенка, включая ингаляции, должен назначать только врач. Самолечение в педиатрии совершенно недопустимо.
Врач общей практики Елена Павлова высказывала ту же мысль, но указала на риски и для взрослых. Она сообщила, что частое употребление таких популярных средств может вызвать образование язв в желудке и поражение почек.