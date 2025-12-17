В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей

«Платить зарплату за счёт долга было бы неправильно, и я думаю, коллеги, которые понимают, что такое государственные финансы, с этим согласятся. Я думаю, что вопросом действительно должно быть здоровое желание иметь индексацию хотя бы на уровне инфляции. В то же время я также говорил на пленарном заседании, что, когда есть инфляция, это не означает, что у государства больше денег, чтобы делать выплаты или полностью поглотить этот шок. В то же время мы все понимаем, что, если бы был год, когда у нас была дефляция, никто не собирался приходить и просить о небольшом снижении заработной платы на темпы дефляции».