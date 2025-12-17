Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей

Педагогам долго придется ждать повышения зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Педагогам повысят зарплаты лишь в сентябре 2026 года после утверждения нового закона о заработной плате, заявил глава Минфина Андриан Гаврилицэ.

«Учителя находятся на той же линии оплаты труда — это самая многочисленная категория, наравне с полицейскими, врачами, социальными работниками и другими», — уточнил он.

«Учителя, я думаю, они тоже понимают, что было бы неправильно брать долги практически за счёт детей, которых мы воспитываем, чтобы потратить эти деньги на выплату зарплат [учителям] сегодня».

Андриан Гаврилицэ добавил, что понимает какие трудности порождает людям рост цен, но повысить зарплаты всем, чтобы его перекрыть, невозможно и вообще «у нас есть Конституция, которая говорит нам, что мы не можем просто нести расходы, не имея источников дохода для покрытия»:

«Платить зарплату за счёт долга было бы неправильно, и я думаю, коллеги, которые понимают, что такое государственные финансы, с этим согласятся. Я думаю, что вопросом действительно должно быть здоровое желание иметь индексацию хотя бы на уровне инфляции. В то же время я также говорил на пленарном заседании, что, когда есть инфляция, это не означает, что у государства больше денег, чтобы делать выплаты или полностью поглотить этот шок. В то же время мы все понимаем, что, если бы был год, когда у нас была дефляция, никто не собирался приходить и просить о небольшом снижении заработной платы на темпы дефляции».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.

Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).

У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.

Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).