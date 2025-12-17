Шум в Новый год: юрист рассказал, как работает закон о тишине в праздники

Жители Московской области, нарушающие тишину в новогоднюю ночь, формально могут получить штраф. Об этом сообщил юрист Степан Углов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Юрист напомнил, что федерального закона о тишине нет. Правила устанавливают регионы, и в Подмосковье они прописаны в местном кодексе.
По его словам, в выходные и праздничные дни, к которым относится и Новый год, шуметь запрещено с 22:00 до 10:00. В рабочие дни этот период длится с 21:00 до 08:00.
Нарушение этих норм регулирует статья 3.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Она предусматривает для граждан штраф от одной до трех тысяч рублей.
При этом Углов отметил, что исключений для новогодней ночи закон не делает. Однако на практике штрафы в это время применяются крайне редко.
Отдельно юрист Михаил Салкин предупредил о штрафах за новогодние гирлянды. Речь идет об украшениях, не предназначенных для круглосуточной работы.
Оставление таких гирлянд без присмотра может быть расценено как нарушение правил пожарной безопасности. За это грозит административный штраф, который может составить от 5 до 15 тысяч рублей.