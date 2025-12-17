Волновым ударом от взрыва в гомельской многоэтажке задело соседний детский сад, дом и машины

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волновым ударом от взрыва в гомельской многоэтажке задело соседний детский сад, дома и машины. Такая информация прозвучала на заседании в Гомельском горисполкоме штаба по ликвидации последствий ЧС, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Гомеле на улице Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. Предварительно сообщается, что обрушение произошло при взрыве газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже.
«На данный момент все жители пострадавшего подъезда расселены. За помощью, которую необходимо было дополнительно оказать для расселения, обратились восемь человек. Они определены в гостиницу. Еще шесть человек (обозначили необходимость в этом с завтрашнего дня. — Прим. БЕЛТА). То есть всего четырнадцать человек — на заселение в гостиницах. Для них все подготовлено», — акцентировал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
По данным главы города, в остальных двух подъездах уже запущены системы отопления и канализации. «Необходимые условия для жизнеобеспечения людей есть. В этом плане нормализована ситуация», — сказал он.
«Немного пострадал от ударной волны детский сад № 160. Мы обследовали его — никаких разрушений нет. Разбито стекло, есть небольшие трещины — буквально сегодня эти недостатки будут устранены. Все находится под контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно с силовым блоком. Мы делаем все для того, чтобы жизнеобеспечение граждан было возвращено в нормальное русло», — заверил Владимир Привалов.
