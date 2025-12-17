Волновым ударом от взрыва в гомельской многоэтажке задело соседний детский сад, дом и машины

«На данный момент все жители пострадавшего подъезда расселены. За помощью, которую необходимо было дополнительно оказать для расселения, обратились восемь человек. Они определены в гостиницу. Еще шесть человек (обозначили необходимость в этом с завтрашнего дня. — Прим. БЕЛТА). То есть всего четырнадцать человек — на заселение в гостиницах. Для них все подготовлено», — акцентировал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.