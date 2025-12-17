Ричмонд
Биржевая цена на серебро выросла почти на шесть процентов

Биржевая цена на серебро выросла почти на шесть процентов. Об этом говорят данные торгов за среду, 17 декабря.

Биржевая цена на серебро выросла почти на шесть процентов. Об этом говорят данные торгов за среду, 17 декабря.

По данным платформы Investing.com, показатель в истории вплотную приблизился к отметке в 67 долларов за тройскую унцию, и цена продолжает расти.

Продолжает колебаться и стоимость других редкоземельных металлов. Например, в октябре стоимость алюминия поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тонну впервые с мая 2022 года.

В начале декабря цены на медь достигли исторического максимума из-за опасений по поводу дефицита предложения на мировом рынке. Об этом писало издание The Wall Street Journal. На рынок в этом году оказали давление различные проблемы на крупных месторождениях. Кроме того, увеличение запасов в США в связи с возможными пошлинами на импорт рафинированной меди в следующем году создает риск дефицита в других регионах.

Между тем рост цен также показал бензин Аи-95. Стоимость горючего на Петербургской бирже по итогам торгов 20 августа вновь достигла исторического рекорда, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Кроме того, согласно данным торгов, марка Аи-92 на тот момент уже третий день подряд обновляла свой ценовой максимум.

