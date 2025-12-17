Биржевая цена на серебро выросла почти на шесть процентов. Об этом говорят данные торгов за среду, 17 декабря.
По данным платформы Investing.com, показатель в истории вплотную приблизился к отметке в 67 долларов за тройскую унцию, и цена продолжает расти.
Продолжает колебаться и стоимость других редкоземельных металлов. Например, в октябре стоимость алюминия поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тонну впервые с мая 2022 года.
В начале декабря цены на медь достигли исторического максимума из-за опасений по поводу дефицита предложения на мировом рынке. Об этом писало издание The Wall Street Journal. На рынок в этом году оказали давление различные проблемы на крупных месторождениях. Кроме того, увеличение запасов в США в связи с возможными пошлинами на импорт рафинированной меди в следующем году создает риск дефицита в других регионах.
Между тем рост цен также показал бензин Аи-95. Стоимость горючего на Петербургской бирже по итогам торгов 20 августа вновь достигла исторического рекорда, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Кроме того, согласно данным торгов, марка Аи-92 на тот момент уже третий день подряд обновляла свой ценовой максимум.