Единство опыта и молодости. В Минске слушателям Института СК вручили дипломы

17 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны выпускникам вручили документы об образовании и заслуженные награды. Первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович в своем напутственном слове отметил символичность одновременного выпуска молодых следователей и руководителей, что демонстрирует нерушимую связь всех звеньев системы Следственного комитета, важность сохранения существующих наработок и их передачи новому поколению сотрудников. Он пожелал слушателям руководствоваться в своей деятельности нормами закона, чувством долга и справедливости, стремлением к соблюдению прав и законных интересов граждан. -0-