Единство опыта и молодости. В Минске слушателям Института СК вручили дипломы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые с момента создания Института Следственного комитета Беларуси состоялся совместный выпуск слушателей программ переподготовки «Организация досудебного уголовного производства» и «Управление органами предварительного следствия». Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Дипломы одновременно получили как начинающие следователи, только ставшие на профессиональный путь, так и опытные офицеры, осуществляющие руководство личным составом.
В течение четырех месяцев обучения молодые следователи изучали основы проведения отдельных следственных действий, осваивали методики расследования различных видов преступлений и закрепляли полученные знания на практических занятиях. Проходившие переподготовку руководящие кадры и сотрудники кадрового резерва получали знания о современных подходах к управлению, планировании и организации деятельности органов предварительного следствия, включая вопросы процессуального контроля, применении эффективных методик досудебного производства и о многом другом.
17 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны выпускникам вручили документы об образовании и заслуженные награды. Первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович в своем напутственном слове отметил символичность одновременного выпуска молодых следователей и руководителей, что демонстрирует нерушимую связь всех звеньев системы Следственного комитета, важность сохранения существующих наработок и их передачи новому поколению сотрудников. Он пожелал слушателям руководствоваться в своей деятельности нормами закона, чувством долга и справедливости, стремлением к соблюдению прав и законных интересов граждан. -0-